Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:24, 2 июня 2026Экономика

Нашествию комаров в России нашли объяснение

Юрченко: Нашествие комаров в Сибири связано с большим числом влажных мест
Александра Качан (Редактор)

Фото: Ульяна Соловьева / РИА Новости

Нашествие комаров в Новосибирской области и соседних регионах Сибири обусловлено наступлением теплой погоды и большим количеством влажных мест. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН Юрий Юрченко в беседе с РИА Новости.

«Основной фактор — это наличие большого количества временных водоемов, которые заполняют низины весной после таяния снега. Сейчас первая генерация комаров вылетела. Дальше, если будет тепло и достаточно много воды, то будут и последующие генерации», — объяснил ученый.

Он добавил, что обилие влажных мест наблюдается на фоне особенно снежной зимы. По словам Юрченко, в ближайшие годы регион ожидает пиковая численность не только комаров, но и других насекомых.

Ранее сообщалось, что комары начали массово нападать на жителей села Малая Шелковка в Алтайском крае. Насекомые атакуют не только людей, но и рогатый скот.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла массированный удар возмездия по Украине. ВСУ нечем сбивать ракеты, Зеленский выступил с заявлением

    В России заявили о самом сильном ударе по Киеву с начала СВО

    В России спрогнозировали борьбу за «выздоровление» Украины после завершения СВО

    Звезда «Терминатора» пожалела о съемках в фильме

    Раскрыт единственный рабочий способ профилактики проблем со спиной

    В ВСУ заявили о дефиците ракет ПВО после ночного удара армии России

    Нашествию комаров в России нашли объяснение

    Рабочие погубили работника автосалона во время уборки строительного мусора

    Раскрыто неожиданное влияние алкоголя на риск развития рака

    Россиянам назвали страны для пляжного отдыха с турами до 100 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok