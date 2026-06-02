Нашествию комаров в России нашли объяснение

Юрченко: Нашествие комаров в Сибири связано с большим числом влажных мест

Нашествие комаров в Новосибирской области и соседних регионах Сибири обусловлено наступлением теплой погоды и большим количеством влажных мест. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН Юрий Юрченко в беседе с РИА Новости.

«Основной фактор — это наличие большого количества временных водоемов, которые заполняют низины весной после таяния снега. Сейчас первая генерация комаров вылетела. Дальше, если будет тепло и достаточно много воды, то будут и последующие генерации», — объяснил ученый.

Он добавил, что обилие влажных мест наблюдается на фоне особенно снежной зимы. По словам Юрченко, в ближайшие годы регион ожидает пиковая численность не только комаров, но и других насекомых.

Ранее сообщалось, что комары начали массово нападать на жителей села Малая Шелковка в Алтайском крае. Насекомые атакуют не только людей, но и рогатый скот.