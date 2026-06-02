11:58, 2 июня 2026Экономика

Ключевой нефтяной конкурент России извлек выгоду из войны в Иране

Reuters: Экспорт нефти из США в мае достиг рекордных 5,6 миллиона баррелей в сутки
Анатолий Акулов (редактор)
Стоимость нефти:

Фото: Eli Hartman / Reuters

В мае среднесуточный объем экспорта нефти из США достиг рекордной отметки в 5,6 миллиона баррелей. Об извлечении выгоды главным сырьевым конкурентом России от войны в Иране сообщает Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов.

Дополнительным бонусом для американских экспортеров стало стремительное удорожание сырья (включая сорт нефти West Texas Intermediate, WTI) на фоне масштабных перебоев в поставках ближневосточных энергоресурсов из-за перекрытия Ормузского пролива. Через этот маршрут до войны в Иране проходила пятая часть глобального потока нефти и газа.

Резкое сокращение поставок из охваченного кризисом региона в итоге привело к не менее стремительному росту спроса на американское сырье, отмечают эксперты. В мае среднесуточный экспорт из США превысил предыдущий месячный максимум, установленный в апреле, на 400 тысяч баррелей. Главной причиной подобной динамики аналитики назвали более привлекательную стоимость WTI в сравнении с котировками Brent. В мае разница составила примерно 8,86 доллара за баррель.

В настоящее время американский сорт сырья торгуется на бирже примерно по 90 долларов за баррель, тогда как Brent — в районе 93 долларов. Затяжная блокировка Ормузского пролива сыграет на руку экспортерам нефти из США, сходятся во мнении эксперты. При затягивании войны в Иране сырьевые котировки еще долго будут оставаться на повышенном уровне. В случае же очередной эскалации стоимость нефти может обновить исторический максимум до конца этого года, спрогнозировали аналитики инвестбанка Goldman Sachs.

