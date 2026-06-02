Пашинян высказался о российских ограничениях

12:57, 2 июня 2026

Пашинян: Ограничения России могут создавать негативное восприятие среди граждан Армении
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Экономические ограничения России, вводимые в отношении Армении, могут негативно влиять на восприятие граждан Армении, а этого нельзя допустить. Такое заявление сделал премьер-министр республики Никол Пашинян, видео опубликовано в официальном Telegram-канале политика.

«Моя ответственность заключается в том, чтобы Евразийский экономический союз (ЕАЭС) имел в республике Армения позитивный имидж», — подчеркнул политик.

Пашинян отметил, что от ограничений необходимо отказаться. При этом политик подчеркнул, что соблюдение санитарных норм очень важно, однако текущие решения, по его мнению, имеют политизированный характер.

По словам Пашиняна, Ереван пока не планирует проведение референдума о выходе республики из состава ЕАЭС. Вице-премьер страны Мгер Григорян заявил, что Армения намерена дальше добросовестно работать в рамках объединения.

С начала 2026 года отношения России и Армении претерпевают кризис. Его причиной стало сближение Армении с Европейским союзом (ЕС) в 2025 году и заморозка членства страны в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2024-м после поражения в конфликте с Азербайджаном, а также визит президента Украины Владимира Зеленского в Ереван на саммит Европейского политического сообщества. Москва в ответ не раз обращалась к Еревану с призывом как можно скорее определиться между членством в ЕС или в ЕАЭС.

