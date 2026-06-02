Нефть подешевела на фоне заявления Трампа о продолжении переговоров с Ираном

В ходе торгов во вторник, 2 июня, биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent в моменте упала более чем на 1,2 процента на фоне заявления президента США Дональда Трампа о продолжении мирных переговоров с Ираном. Об этом свидетельствуют данные Investing.

К 13:33 по московскому времени сырьевые котировки опустились примерно до 93,8 доллара за баррель. Снижение к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составило 1,21 процента. На минимуме котировки Brent достигали 92,86 доллара.

Эксперты связывают удешевление нефти в том числе с перспективой достижения прогресса в переговорах США и Ирана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Ранее глава Белого дома заявил о продолжении дискуссии между Вашингтоном и Тегераном по этому вопросу, несмотря на ряд принципиальных разногласий сторон по поводу условий прекращения огня.

На этом фоне участники фондового рынка выразили надежду на постепенное восстановление судоходства в Ормузском проливе в обозримом будущем. Нормализация ситуации в регионе поспособствовала бы наращиванию поставок сырья с Ближнего Востока, что, в свою очередь, помогло бы ослабить дисбаланс спроса и предложения нефти на глобальном энергетическом рынке.

Впрочем, несмотря на заявление Трампа, позиции США и Ирана по условиям прекращения войны по-прежнему далеки от компромисса. Вашингтон, в частности, настаивает на уничтожении запасов обогащенного урана в Иране, а руководство ближневосточной страны — на разморозке 24 миллиардов долларов замороженных активов.