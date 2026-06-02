Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:48, 2 июня 2026Экономика

Нефть подешевела на фоне заявления Трампа о продолжении переговоров с Ираном

Цена Brent упала на 1,21 % на фоне заявления Трампа о продолжении переговоров с Ираном
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Eli Hartman / Reuters

В ходе торгов во вторник, 2 июня, биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent в моменте упала более чем на 1,2 процента на фоне заявления президента США Дональда Трампа о продолжении мирных переговоров с Ираном. Об этом свидетельствуют данные Investing.

К 13:33 по московскому времени сырьевые котировки опустились примерно до 93,8 доллара за баррель. Снижение к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составило 1,21 процента. На минимуме котировки Brent достигали 92,86 доллара.

Эксперты связывают удешевление нефти в том числе с перспективой достижения прогресса в переговорах США и Ирана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Ранее глава Белого дома заявил о продолжении дискуссии между Вашингтоном и Тегераном по этому вопросу, несмотря на ряд принципиальных разногласий сторон по поводу условий прекращения огня.

Материалы по теме:
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
2 марта 2026
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ.Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
12 марта 2026

На этом фоне участники фондового рынка выразили надежду на постепенное восстановление судоходства в Ормузском проливе в обозримом будущем. Нормализация ситуации в регионе поспособствовала бы наращиванию поставок сырья с Ближнего Востока, что, в свою очередь, помогло бы ослабить дисбаланс спроса и предложения нефти на глобальном энергетическом рынке.

Впрочем, несмотря на заявление Трампа, позиции США и Ирана по условиям прекращения войны по-прежнему далеки от компромисса. Вашингтон, в частности, настаивает на уничтожении запасов обогащенного урана в Иране, а руководство ближневосточной страны — на разморозке 24 миллиардов долларов замороженных активов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Испортится перец — я заплачу». Пашинян ответил на серию российских ударов по армянской экономике

    Стало известно о выгорании в Белом доме из-за Ирана

    В подмосковном городе пересмотрят правила использования электросамокатов

    Умерла заслуженная артистка России Нина Марушина

    Экономию на покупке большой квартиры при снижении ставки по ипотеке оценили

    Главного редактора российского издания обвинили в вымогательстве и клевете

    Стюардесса подлетела к потолку во время полета из-за тряски от летящего мимо самолета

    Мужчина вытолкнул москвичку в открытое окно на седьмом этаже

    Мужчина зашел за хлебом и разбогател на 35 миллионов рублей

    В России захотели расширить круг близких родственников с одной целью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok