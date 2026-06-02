Российские войска ударили по авиазаводу на Украине

Минобороны: ВС России ударили по авиазаводу «Мотор Сич» в Запорожье

Вооруженные силы (ВС) России ударили по авиазаводу «Мотор Сич» в Запорожье. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

«В Запорожье нанесено поражение цехам машиностроительного завода им. Омельченко и авиационного двигателестроительного завода "Мотор Сич"», — говорится в сообщении.

Помимо того, в Днепропетровской области удар был нанесен по предприятию компании Fire Point, где выпускали комплектующие к ударным беспилотникам дальнего действия и ракетам, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по целям на Украине. По данным Минобороны, целями удара стали объекты военно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске. Также Россия ударила по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ.