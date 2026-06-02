15:30, 2 июня 2026АвтоЭксклюзив

Россиянам назвали условие для записи ребенка в автошколу

Эксперт Серегин: Без нотариального согласия родителей подростка не запишут в автошколу
Марина Аверкина

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

С наступлением летних школьных каникул на улицах появляется больше подростков на мопедах, скутерах и квадроциклах. Ответственные родители поощряют желание детей записаться в автошколу, прежде чем выехать на дорогу. «Лента.ру» выяснила у автора мотокурсов, постановщика мототрюков и каскадера Сергея Серегина, что необходимо для записи ребенка в авто- или мотошколу.

Эксперт подчеркнул, что несовершеннолетние с 16 лет имеют право учиться в автошколе на категории «M» (мопеды) и «A1» (легкие мотоциклы, скутеры, квадроциклы). По окончании обучения подростки получают водительское удостоверение с соответствующей категорией. «Но для зачисления на курсы детей до 18 лет требуется письменное согласие родителей, обязательно заверенное у нотариуса», — объясняет Серегин. Это связано с тем, что несовершеннолетние по закону не обладают полной дееспособностью.

Эксперт отметил, что нотариально заверенное согласие пригодится не только на время обучения в авто- или мотошколе, но и при сдаче экзаменов в Госавтоинспекции. «Этот документ подтверждает, что родители разрешают своему ребенку пройти обучение, сдать экзамены и получить права», — подытожил Серегин.

Ранее автоэксперт рассказал россиянам, какие турбированные моторы в настоящее время считаются проблемными на вторичном рынке и почему.

