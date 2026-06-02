Российский самолет назвали «чистильщиком»

«Ростех»: Истребитель Су-35С — это «чистильщик» неба

Российские истребители поколения 4++ Су-35С эффективно уничтожают воздушные цели на большой дальности, расчищая небо для ударных самолетов. Преимущества машины назвала госкорпорация «Ростех» в Telegram.

«Су-35С — главный "чистильщик" неба, уничтожающий летательные аппараты противника на дальности в сотни километров», — говорится в сообщении.

Также Воздушно-космические силы (ВКС) России активно применяют фронтовые бомбардировщики Су-34, которые могут с высокой точностью поражать цели планирующими бомбами.

Су-35С совершил первый полет в 2008 году. Сверхманевренный истребитель получил двигатели с управляемым вектором тяги и современное оборудование. Су-35С могут нести ракеты Р-37М с дальностью около 300 километров.

В мае стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация передала ВКС России партию истребителей Су-35С.