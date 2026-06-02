Врач призвала пожилых людей не пугаться изменений в одном органе

Врач УЗИ Кузумова: Утолщение стенки желчного пузыря у пожилых людей нормально

Врач ультразвуковой диагностики Айна Кузумова призвала пожилых людей не пугаться возрастных изменений в желчном пузыре. Об особенностях этого органа она поговорила с Life.ru.

По словам Кузумовой, у людей старше 50 лет желчный пузырь на УЗИ выглядит более вытянутым и объемным, чем у молодых людей. « С возрастом происходит снижение тонуса гладкой мускулатуры стенки. Желчный пузырь расслабляется и накапливает большее количество желчи», — объяснила эти изменения врач.

Доктор добавила, что с возрастом стенки желчного пузыря могут утолщаться, что тоже считается нормой. Кроме того, во время УЗИ этого органа нередко обнаруживают мелкодисперсную взвесь и эхогенные микрочастицы — так называемый сладж. Кузумова рассказала, что такие изменения часто встречается у людей, длительно принимающих препараты от давления, остеопороза, статины или гормональные средства.

По ее словам, нормой также могут быть спайки в различных отделах желчного пузыря, небольшое его опущение и холестериновые отложения в нем. Однако доктор предупредила, что каждый такой случай требует индивидуальной оценки врача.

