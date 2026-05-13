Некоторые полезные продукты оказались виновниками метеоризма

Гастроэнтеролог Степанова: Все виды капусты могут спровоцировать метеоризм

Гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Виктория Степанова рассказала, какие полезные продукты могут спровоцировать сильное вздутие живота. Некоторых неочевидных виновников метеоризма она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Врач предупредила, что вызвать сильное скопление газов в животе могут все виды капусты. «Брокколи, белокочанная, цветная и брюссельская капуста богаты клетчаткой и серосодержащими соединениями. При их расщеплении в кишечнике образуется сероводород — газ с характерным запахом тухлых яиц», — объяснила она. При этом специалист отметила, что сырая капуста создает больше проблем, чем тушеная или приготовленная на пару.

Еще одним провокатором метеоризма Степанова назвала молоко. По ее словам, у большинства взрослых людей снижена выработка лактазы — фермента, расщепляющего молочный сахар лактозу. Когда фермента не хватает, лактоза доходит до толстой кишки и активно ферментируется бактериями. В итоге возникают вздутие, бурление в животе и жидкий стул.

По словам гастроэнтеролога, привести к дискомфорту в ЖКТ могут так называемые FODMAP-продукты, к которым относятся лук, чеснок, яблоки, груши, грибы, мед, сухофрукты, спаржа, артишоки.

Ранее хирург-колопроктолог Джеймс Кинросс предупредил, что частый метеоризм может быть скрытым признаком рака кишечника. Он уточнил, что чаще всего кишечные газы провоцирует диета, но если симптом становится сильным и постоянным, то стоит пройти обследование.