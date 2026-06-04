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12:51, 4 июня 2026Россия

В России назвали удар по мирным жителям в Крыму местью Киева за 2014 год

Сенатор Алтабаева: Киев мстит жителям Крыма за выбор в пользу России в 2014 году
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Киев ударами по мирным жителям мстит крымчанам за выбор в пользу России в 2014 году. Об этом заявила член Совета Федерации Екатерина Алтабаева, ее слова приводит «Взгляд».

«Киевский режим бьет по гражданским объектам, поездам, автобусам, жилым домам в порыве мести жителям полуострова за их выбор, сделанный еще в 2014 году», — пояснила она.

По словам сенатора, жители Донбасса и Новороссии также испытывают на себе месть Украины за выбор, который они сделали в 2022 году.

Ранее 4 июня сообщалось, что Украина ударила по электричке, которая ехала по маршруту Азовский — Керчь. Пострадали четыре человека, одного спасти не удалось. Днем ранее, 3 июня, ВСУ атаковали пассажирский поезд на железнодорожной станции Джанкой в Крыму. Несколько вагонов получили повреждения. Утверждалось, что в результате обстрела есть пострадавшие, в том числе дети.

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