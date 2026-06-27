Жесткую посадку вертолета с людьми квалифицировали по статье Уголовного кодекса России

Следователи возбудили уголовное дело в связи с жесткой посадкой вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Произошедшее квалифицировано по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна»).
26 июня в Северо-Енисейском районе вертолет, на борту которого находились девять пассажиров и три члена экипажа, совершил вынужденную посадку. Никто не пострадал. Размер ущерба составил более миллиона рублей.
Следователи и криминалисты проводят комплекс мероприятий по установлению полной картины произошедшего. Воздушное судно принадлежит «Геликс Аэро». Первые кадры опубликовали в сети.