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Силовые структуры
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14:15, 27 июня 2026Силовые структуры

Жесткую посадку вертолета с людьми квалифицировали по статье Уголовного кодекса России

СК возбудил дело после жесткой посадки вертолета в Красноярском крае, пострадавших нет
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Восточное межрегиональное следственное управление»

Следователи возбудили уголовное дело в связи с жесткой посадкой вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Произошедшее квалифицировано по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна»).

26 июня в Северо-Енисейском районе вертолет, на борту которого находились девять пассажиров и три члена экипажа, совершил вынужденную посадку. Никто не пострадал. Размер ущерба составил более миллиона рублей.

Следователи и криминалисты проводят комплекс мероприятий по установлению полной картины произошедшего. Воздушное судно принадлежит «Геликс Аэро». Первые кадры опубликовали в сети.

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