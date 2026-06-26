Появились подробности о людях на борту жестко севшего в российском регионе вертолета

На борту жестко севшего под Красноярском вертолета находились девять человек

На борту вертолета Ми-8Т, совершившего жесткую посадку в Красноярском крае, находились 12 человек — 9 пассажиров и 3 члена экипажа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Предварительно, все находившиеся на борту люди живы.

О жесткой посадке вертолета Ми-8Т в районе населенного пункта Северо-Енисейск стало известно 26 июня. Как установила прокуратура, воздушное судно принадлежит ООО «Геликс Аэро». Причина и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Приморском крае пропал вертолет Robinson R44. Днем 21 июня экипаж выполнял штатную задачу по осмотру территории на наличие возгораний и задымлений, однако связь с ним была потеряна. На борту находились пилот и летчик-наблюдатель. Возбуждено уголовное дело.