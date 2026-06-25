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08:32, 25 июня 2026Россия

Одна деталь указала на возможное местонахождение пропавшего в российском регионе вертолета

МЧС: Найдено возможное местонахождение пропавшего в Приморском крае вертолета Robinson
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Robert Buchel / Shutterstock / Fotodom

В Приморском крае обнаружили возможное местонахождение вертолета Robinson R44, пропавшего четыре дня назад, 21 июня. Об этом сообщило региональное МЧС.

Как рассказали в ведомстве, 24 июня в ходе воздушной разведки в 12 километрах от населенного пункта Светлая зафиксировали помехи в радиосигнале, которые, предположительно, могут привести спасателей к воздушному судну.

Сейчас к предполагаемым координатам нахождения вертолета продвигаются спасатели. Также в Тернейский округ дополнительно направлен вертолет Ми-8 из Хабаровска, который задействуют в мониторинге с воздуха.

Вертолет Robinson R44 пропал в Приморском крае днем 21 июня, когда экипаж выполнял штатную задачу по осмотру территории на наличие возгораний и задымлений. На борту находились пилот и летчик-наблюдатель. Возбуждено уголовное дело.

Ранее частный вертолет Robinson пропал с радаров в Амурской области. На борту находились три человека: пилот, сотрудник Следственного комитета и полицейский, которые возвращались с оперативно-разыскных мероприятий. Как выяснилось, из-за плохих метеоусловий воздушное судно потеряло управление и разбилось.

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