Стало известно о крушении пропавшего в российском регионе вертолета

Shot: Вертолет Robinson разбился в Амурской области из-за плохих метеоусловий

Пропавший в Амурской области частный вертолет Robinson разбился. О крушении воздушного судна пишет Shot в Telegram.

По информации издания, пилот потерял управление из-за плохих метеоусловий, из-за чего борт, предположительно, упал в 14 километрах от места вылета. При этом точное местоположение вертолета пока не установлено.

Как выяснил Shot, на борту находились три человека: пилот, сотрудник Следственного комитета и полицейский, которые возвращались с оперативно-разыскных мероприятий. Их судьба неизвестна.

О пропаже с радаров частного вертолета Robinson в Ромненском округе стало известно 20 февраля. По данным МЧС, борт вылетел из лесозаготовительной деляны в районе села Амаранка. Его поиском занимаются 36 человек и 12 единиц техники, включая снегоходы и беспилотник.

