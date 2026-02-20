Реклама

В российском регионе пропал вертолет с четырьмя людьми на борту

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Амурской области пропал частный вертолет. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на борту воздушного судна находились четыре человека.

В ведомстве отметили, что вертолет вылетел из лесозаготовительной деляны в районе села Амаранка, а затем пропал в пути следования. «До настоящего времени местонахождение вертолета неизвестно», — говорится в сообщении.

На поиск пропавшего воздушного судна отправился поисково-спасательный отряд, состоящий из 36 человек и 12 единиц техники, в том числе трех снегоходов и одного беспилотника.

В январе сообщалось, что вертолет с туристами пропал без вести возле горы Асо в Японии. Позднее возле кратера действующего вулкана были найдены обломки воздушного судна.

