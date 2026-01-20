Реклама

Путешествия
15:34, 20 января 2026Путешествия

Вертолет с туристами вылетел из зоопарка в Японии и пропал без вести

News.az: Вертолет с туристами пропал без вести возле горы Асо в Японии
Алина Черненко

Фото: yuriyt / Shutterstock / Fotodom

Вертолет с двумя тайваньскими туристами пропал без вести в Японии. Об этом пишет портал News.az.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 20 января, возле горы Асо в префектуре Кумамото. Воздушное судно вылетело из зоопарка Aso Cuddly Dominion около 11 часов утра по местному времени. Вскоре после взлета в экстренные службы поступило сообщение с мобильного телефона пассажира о предполагаемом столкновении.

Спасательные команды ведут поиски в вулканическом районе, но пока никаких следов вертолета они не обнаружили. По данным издания, пилоту около 60 лет, а туристам — 41 и 36 лет.

UPD: В этот же день газета The Sun сообщила, что обломки пропавшего вертолета были найдены возле кратера действующего вулкана, который извергает дым и затрудняет спасательную операцию.

Ранее девять пассажиров самолета пропали без вести после авиакатастрофы в горах Индонезии. На борту воздушного судна находились трое государственных служащих.

