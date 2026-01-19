Девять пассажиров самолета пропали без вести после авиакатастрофы в горах

Bild: Тело пассажира нашли рядом с обломками разбившегося в Индонезии самолета

Рядом с обломками разбившегося в горах Индонезии самолета нашли тело. Об этом стало известно Bild.

После авиакатастрофы на острове Сулавеси спасателям не удалось обнаружить тела всех членов экипажа и пассажиров: без вести пропали девять человек. Уточняется, что на борту воздушного судна находились трое государственных служащих, которые занимали должности в Министерстве океанов и рыболовства.

Поисково-спасательную операцию осложняют сильный туман и дождь.

Ранее стало известно, что самолет, на борту которого находились восемь членов экипажа и три пассажира, пропал с радаров 17 января. Обломки и фюзеляж воздушного судна нашли на вершине горы Булусараунг 18 января.