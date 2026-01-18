Antara: Пропавший с радаров самолет нашли на вершине горы в Индонезии

В Индонезии на вершине горы Булусараунг нашли пропавший с радаров самолет авиакомпании Indonesia Air Transport. Об этом сообщает агентство Antara.

«Самолет ATR 42-500, о пропаже которого ранее сообщалось, был обнаружен на вершине горы Булусараунг в округе Пангкеп, Южный Сулавеси, во время поисковой операции, проведённой спасательным агентством Индонезии в воскресенье утром», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сначала были обнаружены обломки самолета, а затем и сам фюзеляж.

Самолет следовал из Джокьякарты в Макассар. На борту находились 11 человек — 8 членов экипажа и 3 пассажира. В субботу, 17 декабря, связь с судном была потеряна.

