Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:53, 18 января 2026Путешествия

Пропавший с радаров самолет нашли на вершине горы

Antara: Пропавший с радаров самолет нашли на вершине горы в Индонезии
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: BASARNAS / AP

В Индонезии на вершине горы Булусараунг нашли пропавший с радаров самолет авиакомпании Indonesia Air Transport. Об этом сообщает агентство Antara.

«Самолет ATR 42-500, о пропаже которого ранее сообщалось, был обнаружен на вершине горы Булусараунг в округе Пангкеп, Южный Сулавеси, во время поисковой операции, проведённой спасательным агентством Индонезии в воскресенье утром», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сначала были обнаружены обломки самолета, а затем и сам фюзеляж.

Самолет следовал из Джокьякарты в Макассар. На борту находились 11 человек — 8 членов экипажа и 3 пассажира. В субботу, 17 декабря, связь с судном была потеряна.

Ранее сообщалось, что вылетевший из Сочи в Кемерово самолет с пассажирами на борту совершил экстренную посадку в Барнауле. На борту самолета находилось свыше 160 пассажиров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму допустили скорый прогресс по Украине

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о ДТП. Что не так с этим роликом

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    Макрон нашел «базуку» против Трампа

    Тарасова оценила перспективы Валиевой

    Баканов прокомментировал обвинения в коррупции в свой адрес

    Во Франции призвали к выходу из НАТО

    В Германии высказались о возможном шантаже Трампа

    Москвичи увидят большой парад планет

    Пропавший с радаров самолет нашли на вершине горы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok