01:32, 11 мая 2026

Женщина на машине врезалась в здание ресторана в Москве

Юлия Мискевич
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Москве, у здания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ), автомобиль Nissan Murano врезался в стену ресторана. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция в «Максе».

ДТП произошло в районе дома № 19 по Университетской улице.

По предварительным данным, женщина, находившаяся за рулем, перепутала педали газа и тормоза. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Улан-Удэ пожилую женщину-дворника сбила машина. Авария произошла на улице Куйбышева в центре города. Под колесами Lada Granta оказалась 73-летняя сотрудница комбината по благоустройству. Легковушка наехала на горожанку, когда она убирала прибордюрную часть дороги

