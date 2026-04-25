16:17, 25 апреля 2026Авто

В российском городе пожилую женщину во время уборки улицы сбила машина

В Улан-Удэ 73-летнюю уборщицу сбила машина
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал «Информ Полис | Новости Бурятии»

В Улан-Удэ пожилую женщину-дворника сбила машина. Об этом пишет газета N1.

Авария произошла в семь часов утра на улице Куйбышева в центре города. Под колесами Lada Granta оказалась 73-летняя сотрудница комбината по благоустройству. Легковушка наехала на горожанку, когда она убирала прибордюрную часть дороги. ДТП, как сообщается, произошло на пустой дороге: водитель совершил резкий поворот и, не снижая скорости, сбил пострадавшую. Женщину госпитализировали — у нее диагностировали два перелома. Пенсионерке предстоит несколько операций. В руководстве компании-работодателя пообещали оказать семье пострадавшей всю необходимую помощь. ГИБДД изучает обстоятельства случившегося.

Ранее в Москве водитель каршеринга сбил двух женщин. ДТП произошло во время погони от полиции. Женщин доставили в больницу, водителя задержали. Выяснилось, что машина была арендована по фейковым данным.

