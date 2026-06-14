Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:40, 14 июня 2026Россия

В России резко высказались о трех союзниках Украины

Константинов: Украина обречена с такими союзниками, как Франция, Британия и Германия
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Isabel Infantes / Reuters

С такими союзниками, как Великобритания, Франция и Германия, Украина будет обречена. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости.

«Украина с такими союзниками, как Франция, Британия и Германия, обречена. Так называемые нынешние союзники Украины не заинтересованы в ее восстановлении и развитии», — высказался он.

По его словам, эти страны видят в Украине только буферную зону, необходимую им для ослабления России.

Ранее Британия, Франция и Германия решили совместно производить оружие для Украины. Главы государств увидели острую необходимость в наращивании производства перехватчиков и совместной разработке средств противоракетной обороны, а также оружия, предназначенного для нанесения глубоких ударов и «поддержки будущей устойчивости Вооруженных сил Украины».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин оценил в разговоре с Трампом влияние ударов Киева для ВСУ

    Сборная Германии разгромила Кюрасао на старте чемпионата мира

    На Западе удивились новому требованию Зеленского

    Названа неожиданная причина наращивания численности иностранцев в ВСУ

    В Петербурге построят храм святого праведного Иоанна Кронштадтского

    В Армении оппозиционеры покинули заседание ЦИК в знак протеста

    Популярный американский певец погиб при столкновении двух вертолетов в Бразилии

    В России резко высказались о трех союзниках Украины

    На Западе обеспокоились вовлечением НАТО в конфликт на Украине

    У берегов Турции обнаружили боевой беспилотник

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok