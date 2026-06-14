Константинов: Украина обречена с такими союзниками, как Франция, Британия и Германия

С такими союзниками, как Великобритания, Франция и Германия, Украина будет обречена. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости.

«Украина с такими союзниками, как Франция, Британия и Германия, обречена. Так называемые нынешние союзники Украины не заинтересованы в ее восстановлении и развитии», — высказался он.

По его словам, эти страны видят в Украине только буферную зону, необходимую им для ослабления России.

Ранее Британия, Франция и Германия решили совместно производить оружие для Украины. Главы государств увидели острую необходимость в наращивании производства перехватчиков и совместной разработке средств противоракетной обороны, а также оружия, предназначенного для нанесения глубоких ударов и «поддержки будущей устойчивости Вооруженных сил Украины».