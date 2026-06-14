Популярный американский певец погиб при столкновении двух вертолетов в Бразилии

Популярный американский певец Оливер Три погиб при столкновении двух вертолетов в Бразилии

Популярный американский певец Оливер Три погиб при столкновении двух вертолетов в Бразилии. Об этом сообщает CNN Brazil, информацию также подтвердила полиция Рио-де-Жанейро.

В небе над Рио столкнулись два вертолета, после этого оба борта рухнули на парковку, на месте крушения начался мощный пожар. Огонь охватил несколько десятков автомобилей.

Всего в авиакатастрофе погибли шесть человек, в том числе Гаспар Прим, — аргентинский блогер Гаспи, у которого почти 7,5 миллионов подписчиков в социальных сетях. Он находился на борту самолета вместе с 32-летним Оливером Три.

Певец, у которого почти 20 миллионов подписчиков в социальных сетях, находился в Рио-де-Жанейро в разгаре своего мирового турне. 6 июня он выступал в Сан-Паулу, а 13 июля у него был запланирован первый концерт европейской части тура в Поругалии.

Ранее в Бразилии молодая девушка погибла во время прыжка с канатом из-за ошибки организаторов — они забыли надеть на нее страховочное снаряжение.

