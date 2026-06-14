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21:41, 14 июня 2026Культура

Популярный американский певец погиб при столкновении двух вертолетов в Бразилии

Популярный американский певец Оливер Три погиб при столкновении двух вертолетов в Бразилии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Оливер Три

Оливер Три. Фото: Chris Tuite / Globallookpress.com

Популярный американский певец Оливер Три погиб при столкновении двух вертолетов в Бразилии. Об этом сообщает CNN Brazil, информацию также подтвердила полиция Рио-де-Жанейро.

В небе над Рио столкнулись два вертолета, после этого оба борта рухнули на парковку, на месте крушения начался мощный пожар. Огонь охватил несколько десятков автомобилей.

Всего в авиакатастрофе погибли шесть человек, в том числе Гаспар Прим, — аргентинский блогер Гаспи, у которого почти 7,5 миллионов подписчиков в социальных сетях. Он находился на борту самолета вместе с 32-летним Оливером Три.

Певец, у которого почти 20 миллионов подписчиков в социальных сетях, находился в Рио-де-Жанейро в разгаре своего мирового турне. 6 июня он выступал в Сан-Паулу, а 13 июля у него был запланирован первый концерт европейской части тура в Поругалии.

Ранее в Бразилии молодая девушка погибла во время прыжка с канатом из-за ошибки организаторов — они забыли надеть на нее страховочное снаряжение.

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