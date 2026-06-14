Weltwoche: Европа заговорила о переговорах с Россией после провала своей политики

Европейские лидеры всерьез задумались о переговорах с Россией, осознав провал своей прошлой стратегии. Об этом пишет издание Die Weltwoche.

«Оказалась ли европейская политика из-за бесчисленных случаев, когда экономика была на грани краха, мрачных перспектив и повсеместно нарастающего недовольства избирателей — то есть из-за очевидного провала собственной стратегии — в столь острой ситуации, что ей, в конце концов, пришлось сделать то, что было правильным с самого начала? А именно: искать диалога с [президентом РФ Владимиром] Путиным и решать проблему мирным путем?», — указано в статье.

Отмечается, что лидеры Европы начали думать о переговорах с Москвой не из-за озарения, а из-за осознания, что «оторванный от реальности морализм» не дает должных результатов. Газета подчеркивает, что Европа также стала отворачиваться от украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее бывший военный советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад призвал срочно вернуться к переговорам по украинскому конфликту. «Россияне просто не могут удовлетворить максималистские требования Зеленского. Предполагать, что они покинут Донбасс или выведут войска из Крыма, а затем заключат мир, — это иллюзия», — считает он.