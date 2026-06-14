Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:06, 14 июня 2026Россия

Мощный взрыв после пожара прогремел в многоэтажке Самары

Взрыв и пожар произошли в жилом доме в Самаре, из горящего здания спасли ребенка
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Пожар и последующий взрыв произошли вечером в жилом доме в Самаре. На месте работают экстренные службы, проводится эвакуация жителей, передает Telegram-канал «112».

По предварительным данным, возгорание началось в супермаркете, расположенном на первом этаже здания. Затем огонь распространился на верхние этажи, после чего прогремел взрыв. Причиной взрыва мог стать газовый баллон в одной из квартир.
К настоящему моменту площадь пожара составляет около 200 квадратных метров.

Часть жильцов смогла самостоятельно покинуть здание, остальных эвакуируют спасатели. Очевидцы рассказали, что людей выводят из квартир и помогают спускаться по лестницам. В частности, из загоревшегося дома спасли ребенка, рассказал канал. Сотрудник МЧС вынес маленьку девочку на руках. Она успела надышаться угарным газом, сейчас ей оказывается медицинская помощь. Информация о пострадавших уточняется.

Как уточнил Telegram-канал SHOT, жители района улицы 22 Партсъезда услышали сильный хлопок и заметили густой дым, который был виден за несколько километров.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС и другие оперативные службы. Причины возгорания и обстоятельства взрыва устанавливаются.

Ранее в Дагестане рядом с АЗС произошло три взрыва газовой трубы. Местных жителей экстренно эвакуировали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин оценил в разговоре с Трампом влияние ударов Киева для ВСУ

    На Западе обеспокоились вовлечением НАТО в конфликт на Украине

    У берегов Турции обнаружили боевой беспилотник

    В ЕС сообщили Каллас плохие новости

    Оценены шансы Мбаппе забить в ворота Сенегала на чемпионате мира

    В Европе неожиданно высказались о переговорах с Россией

    В Киеве раскрыли план Зеленского в Донбассе

    Мощный взрыв после пожара прогремел в многоэтажке Самары

    Зеленский сообщил о договоренности встретиться с Трампом

    Киев начал вывозить семьи с детьми из Краматорска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok