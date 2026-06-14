Мощный взрыв после пожара прогремел в многоэтажке Самары

Взрыв и пожар произошли в жилом доме в Самаре, из горящего здания спасли ребенка

Пожар и последующий взрыв произошли вечером в жилом доме в Самаре. На месте работают экстренные службы, проводится эвакуация жителей, передает Telegram-канал «112».

По предварительным данным, возгорание началось в супермаркете, расположенном на первом этаже здания. Затем огонь распространился на верхние этажи, после чего прогремел взрыв. Причиной взрыва мог стать газовый баллон в одной из квартир.

К настоящему моменту площадь пожара составляет около 200 квадратных метров.

Часть жильцов смогла самостоятельно покинуть здание, остальных эвакуируют спасатели. Очевидцы рассказали, что людей выводят из квартир и помогают спускаться по лестницам. В частности, из загоревшегося дома спасли ребенка, рассказал канал. Сотрудник МЧС вынес маленьку девочку на руках. Она успела надышаться угарным газом, сейчас ей оказывается медицинская помощь. Информация о пострадавших уточняется.

Как уточнил Telegram-канал SHOT, жители района улицы 22 Партсъезда услышали сильный хлопок и заметили густой дым, который был виден за несколько километров.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС и другие оперативные службы. Причины возгорания и обстоятельства взрыва устанавливаются.

Ранее в Дагестане рядом с АЗС произошло три взрыва газовой трубы. Местных жителей экстренно эвакуировали.