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20:33, 9 июня 2026Россия

Стало известно о взрыве рядом с АЗС в российском городе

Mash: В Дагестане рядом с АЗС произошел взрыв газовой трубы
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В дагестанском Кизилюрте рядом с автозаправочной станцией (АЗС) произошел взрыв газовой трубы. Об этом стало известно Mash.

«Газ вырывается под высоким давлением и горит факелом», — говорится в сообщении.

На опубликованных каналом кадрах видно, что пожар охватил значительную территорию в российском городе. Зарево видно за несколько километров от места происшествия.

По данным канала, на данный момент спасатели оцепили район и решают вопрос об эвакуации ближайших домов.

Как рассказали очевидцы в беседе с Shot, произошел прорыв газовой трубы. Сведений о пострадавших на данный момент нет.

Ранее в Ставропольском крае произошел взрыв рядом с заправкой. Очевидцы также сняли пожар на видео. Сообщалось о двух пострадавших.

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