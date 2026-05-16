Пожар после взрыва на российской заправке попал на видео

Пожар после взрыва на заправке в Пятигорске сняли на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале Shot.

На кадрах видно, как на месте происшествия валит густой дым из-за загоревшегося на заправочной станции газовоза.

Предварительно, взрыв произошел при разгрузке газовоза из-за нарушений техники безопасности.

О взрыве в Ставропольском крае стало известно днем 16 мая. На месте работают 15 единиц техники и 45 пожарных. Сообщалось, что пострадали два человека, один из которых находится в тяжелом состоянии.