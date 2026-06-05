Путин: Международной изоляции России никогда не было

Изоляции России на международной арене не было, она продолжала сотрудничать в том числе и с американскими компаниями. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Изоляции и не было изначально, в том числе и за счет продолжения сотрудничества с некоторыми партнерами в США», — отметил глава государства.

По словам Путина, предыдущая администрация предпринимала попытки изолировать Россию, после чего сателлиты Вашингтона последовали его примеру. Российский лидер отметил, что европейцы на сегодняшний день «преуспели в этом больше, чем администрация США», но достичь своей цели им не удалось.

Ранее Путин назвал американцев прагматичными людьми, призвав брать с них пример. По его словам, США продолжают сотрудничество с Россией в тех сферах и проектах, где это отвечает их практическим интересам.