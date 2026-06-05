Путин охарактеризовал американцев

Президент России Владимир Путин назвал граждан США прагматичными людьми. Об этом он заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».
«Американцы — прагматичные люди, и надо брать с них пример», — сказал российский лидер.
Таким образом он подчеркнул факт того, что Соединенные Штаты продолжают сотрудничество с Россией в тех сферах и проектах, где это отвечает их практическим интересам. «У нас не прекращаются энергетические проекты на Дальнем Востоке с некоторыми странами, которые тоже формально объявили о выходе из проекта, по многим другим направлениям», — добавил Путин.
Ранее российский лидер Владимир Путин начал свое выступление на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). В Кремле заявляли, что в ходе выступления Путин уделит внимание политическим вопросам, а главная часть речи будет посвящена экономическим вопросам и проблемам как в России, так и на международном уровне.