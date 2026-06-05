Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:12, 5 июня 2026Мир

Путин охарактеризовал американцев

Путин назвал американцев прагматичными людьми
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Sergii Figurnyi / Shutterstock / Fotodom

Президент России Владимир Путин назвал граждан США прагматичными людьми. Об этом он заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Американцы — прагматичные люди, и надо брать с них пример», — сказал российский лидер.

Таким образом он подчеркнул факт того, что Соединенные Штаты продолжают сотрудничество с Россией в тех сферах и проектах, где это отвечает их практическим интересам. «У нас не прекращаются энергетические проекты на Дальнем Востоке с некоторыми странами, которые тоже формально объявили о выходе из проекта, по многим другим направлениям», — добавил Путин.

Ранее российский лидер Владимир Путин начал свое выступление на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). В Кремле заявляли, что в ходе выступления Путин уделит внимание политическим вопросам, а главная часть речи будет посвящена экономическим вопросам и проблемам как в России, так и на международном уровне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    ПМЭФ-2026. День третий. Что происходит на главном экономическом форуме страны?

    Путин назвал Зеленскому главное требование к переговорщикам по Украине

    Путин рассказал о недавней встрече российского бизнесмена с Зеленским

    Путин высказался об атаках ВСУ на критическую инфраструктуру

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    Путин сделал заявление о письме Зеленского

    Путин назвал условие для завершения боевых действий на Украине

    В Швеции заявили о поддержке ограничений для украинцев в ЕС

    Важность российских моногородов объяснили

    Путин высказался о своих отношениях с Трампом

    Мужчина завершил пеший вояж до Украины в российской колонии

    Путин назвал Зеленскому главное требование к переговорщикам по Украине

    Жених безнаказанно расправился с отчимом невесты на свадьбе

    Путин рассказал о недавней встрече российского бизнесмена с Зеленским

    Россиянам перечислили идеальную спортивную одежду для лета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok