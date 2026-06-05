Звезды нашли замену классическим балеткам

Page Six: Звезды начали носить балетки на каблуке вместо классических балеток

Зарубежные знаменитости нашли замену классическим балеткам. Об этом сообщает Page Six.

В качестве альтернативы звезды выбрали удобную обувь, вдохновленную французским стилем. Речь идет о балетках на невысоком устойчивом каблуке, которые, по словам журналистов, приподнимают стопу, но не вызывают дискомфорта.

Отмечается, что указанные изделия универсальны и сочетаются со множеством нарядов. Их начали носить в том числе дочь модели Синди Кроуфорд Кайя Гербер, американская певица Оливия Родриго, франко-американская актриса и манекенщица Лили Роуз-Депп и британская модель и телеведущая Алекса Чанг. Они сочетали обувь с яркими платьями различной длины, брюками и кружевными блузками.

Ранее в июне стилист-имиджмейкер бренда Högl Диана Долинская перечислила россиянам модную обувь на лето 2026 года.