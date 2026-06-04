Россиянам перечислили модную обувь на лето

Стилист Долинская: Лоферы на каблуке и плетеная обувь будут в моде летом

Стилист-имиджмейкер бренда Högl Диана Долинская перечислила россиянам модную обувь на лето 2026 года. Ее комментарий публикует «Леди Mail».

По словам эксперта, актуальными будут плетеные варианты, сабо и мюли. Также любителям комфорта она посоветовала обратить внимание на лоферы на каблуке. «Они прекрасно работают с А-силуэтом юбок, укороченными брюками, костюмами — добавляют структуру и утонченность», — пояснила специалистка.

В то же время в список вошли ботильоны в стиле бохо-шик и балетки фасона «Мэри Джейн» (модель с низким вырезом, круглым носом, широким устойчивым каблуком и ремешками на подъеме — прим. «Ленты.ру»). Кроме того, в числе популярных оказались изделия с животными принтами и прозрачными элементами и обувь в металлизированных оттенках.

Ранее в июне сообщалось, что популярная у членов королевских семей обувь вновь стала трендом летом 2026 года.