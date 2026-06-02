Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:15, 2 июня 2026Ценности

Популярная у членов королевских семей обувь вновь стала трендом

Vogue: В моду вернулись эспадрильи на танкетке в стиле принцессы Дианы
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: chloe.com

Популярная у членов королевских семей обувь вновь стала трендом летом 2026 года. Об этом сообщает журнал Vogue.

В моду вернулись эспадрильи на танкетке, которые 45 лет назад в том числе носила леди Диана. Так, в июле 1981 года принцесса Уэльская посетила турнир по поло в Виндзорском Большом парке в указанной обуви красного цвета. Также она надела желтый комбинезон и блузку с изображением яблок и груш.

В свою очередь, в 2018 году королева-консорт Испании Летиция приняла участие в официальной фотосессии во дворце Альмудайна в эспадрильях марки Mint & Rose с оплетающими ногу завязками и приталенном белом платье ниже колена.

Отмечается, что в настоящее время изделия в подобном стиле представлены в ассортименте брендов Gucci, Chloe, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Isabel Marant и Mango.

В апреле также сообщалось, что обувь на деревянной подошве в стиле 1970-х годов станет трендом летом 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Финляндия конфисковала российские деньги

    Врач призвала пожилых людей не пугаться изменений в одном органе

    Инфляция в Иране дошла до максимума со времен Второй мировой войны

    Ушедший из России производитель потребовал от клиентов остановить эксплуатацию машин

    Биолог назвал срок цветения березы в Москве

    В России ответили на предложенные Украиной три шага после массированного удара

    Москвичам пообещали теплое лето с сюрпризами

    В Кремле рассказали о переговорах с США на ПМЭФ

    Мерц захотел еще больше вооружить Украину

    В России назвали новые цели для ударов по объектам на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok