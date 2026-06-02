Vogue: В моду вернулись эспадрильи на танкетке в стиле принцессы Дианы

Популярная у членов королевских семей обувь вновь стала трендом летом 2026 года. Об этом сообщает журнал Vogue.

В моду вернулись эспадрильи на танкетке, которые 45 лет назад в том числе носила леди Диана. Так, в июле 1981 года принцесса Уэльская посетила турнир по поло в Виндзорском Большом парке в указанной обуви красного цвета. Также она надела желтый комбинезон и блузку с изображением яблок и груш.

В свою очередь, в 2018 году королева-консорт Испании Летиция приняла участие в официальной фотосессии во дворце Альмудайна в эспадрильях марки Mint & Rose с оплетающими ногу завязками и приталенном белом платье ниже колена.

Отмечается, что в настоящее время изделия в подобном стиле представлены в ассортименте брендов Gucci, Chloe, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Isabel Marant и Mango.

В апреле также сообщалось, что обувь на деревянной подошве в стиле 1970-х годов станет трендом летом 2026 года.