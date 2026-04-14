Деревянная обувь в стиле 70-х станет трендом летом

Vogue: Сандалии на деревянной подошве в стиле 70-х станут трендом летом
Алина Гостева
Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Обувь на деревянной подошве в стиле 1970-х годов станет трендом летом 2026 года. Об этом сообщает журнал Vogue.

Речь идет о сандалиях, шлепанцах и клогах на платформе из указанного материала и с верхом, выполненным из кожи и замши. Манекенщицы продемонстрировали данные изделия на показах таких известных брендов, как Bottega Veneta, Simone Rocha и Zimmermann.

При этом журналисты посоветовали комбинировать подобную обувь с нарядами в духе 70-х. Например, с расклешенными джинсами, шортами-бермудами и платьями в эстетике бохо-шик.

Ранее в апреле сообщалось, что любимая обувь 30-летних вернулась в моду весной 2026 года.

