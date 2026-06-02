18:21, 2 июня 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме отреагировали на высказывание Пашиняна о российских ограничениях

Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters

России нельзя идти на экономические уступки Армении, пока ее руководство одной ногой находится в Европейском Союзе (ЕС), заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. В беседе с «Лентой.ру» он обратил внимание, что преференции, предоставленные Армении в ущерб себе, никто не оценит.

«Нельзя идти на уступки, понимая, что они уже одной ногой там. Все наши преференции будут уничтожены теми действиями, которые сегодня проводят. Преференции даются в ущерб себе. Если тебя предают, если тебя продают, а ты должен за это говорить: "спасибо" и давать еще кусок хлеба с мясом и икрой — это неправильно», — ответил депутат на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о необходимости отменить экономические ограничения России.

Вместе с тем Пашинян заявил, что эти меры негативно влияют на восприятие России среди граждан республики, и отметил, что не собирается выходить из Евразийского экономического союза. Водолацкий же назвал такую позицию лукавством.

Он добавил, что порядка трех миллионов армян проживают в России, а уход Еревана в Евросоюз обернется закрытием границ и потерей дешевых энергоносителей.

Окончательное решение, заключил парламентарий, должен принять сам народ Армении на референдуме.

Ранее Пашинян заявил, что экономические ограничения России, вводимые в отношении Армении, могут негативно влиять на восприятие граждан Армении, а этого нельзя допустить. При этом политик подчеркнул, что соблюдение санитарных норм очень важно, однако текущие решения, по его мнению, имеют политизированный характер.

