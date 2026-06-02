В Российском регионе накрыли крупную сеть мошеннических узлов связи

19:32, 2 июня 2026

В Воронеже задержали 13 человек за организацию нелегальных узлов связи
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Полиция Воронежской области»

В Воронеже задержали 13 человек за организацию нелегальных узлов связи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») УК РФ.

По данным ведомства, в сентябре 2025 года сотрудники МВД совместно с ФСБ ликвидировали в городе несколько нелегальных узлов связи. По подозрению в совершении киберпреступления были задержаны 13 человек. В ходе обысков у фигурантов изъято 31 VoIP-GSM-шлюз, мобильные телефоны с рабочими чатами, более семи тысяч SIM-карт разных операторов и компьютерное оборудование.

Возглавлял преступную группу 31-летний местный житель, который по указанию зарубежного куратора подбирал персонал для обслуживания оборудования и получал вознаграждение в криптовалюте. Его 27-летний сообщник занимал должность бухгалтера и технического специалиста, а третий занимался арендой помещений и контролировал работу операторов.

Предварительно установлено, что ущерб от их деятельности составил не менее 26,5 миллиона рублей.

Ранее в российском регионе мошенники нажили на горе инвалидов миллиард рублей.

