19:21, 2 июня 2026

Посол в Люксембурге ответил на обвинения в адрес России

Виктория Кондратьева
На месте падение дрона в Румынии. Фото: Inquam Photos / George Calin via Reuters

Посол России в Люксембурге Дмитрий Лобанов отверг обвинения в нарушении воздушного пространства Европейского союза (ЕС). Об этом стало известно из заявления, опубликованного в Telegram-канале российского посольства.

Отмечается, что Лобанов был приглашен в МИД герцогства. В ходе встречи представитель ведомства изложил российскому дипломату «однобокую и предвзятую трактовку конфликта на Украине и связанных с ним последних событий» и обвинил Россию в нарушении воздушного пространства Румынии.

«Посол отверг эти обвинения как бездоказательные, обратив, со своей стороны, внимание на продолжающееся игнорирование люксембургскими и общеевропейскими структурами террористических действий киевского режима против мирного населения РФ», — говорится в сообщении.

Ранее беспилотник упал на многоэтажный дом в городе Галаце, расположенном недалеко от границы с Одесской областью. Пострадали два человека.

