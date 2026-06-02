18:21, 2 июня 2026Интернет и СМИ

Лазарева назвала своих детей лишенными родины

Телеведущая Татьяна Лазарева заявила, что ее дети оказались лишены родины
Маргарита Щигарева
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), уехавшая в Испанию, заявила, что ее дети оказались лишены родины. Об этом она рассказала в беседе с YouTube-каналом «Живой гвоздь».

По словам Лазаревой, для ее троих детей было большой проблемой потерять свои корни. «Они не по своей воле, в общем, лишены возможности приезжать в Россию. Это все-таки их родина, простите за это слово», — отметила она.

Как заявила ведущая, в какой-то момент она поняла, что с переживаниями по поводу отъезда из страны столкнулись и дети ее друзей. Это побудило ее создать YouTube-проект, в роликах для которого она общается с подростками.

Ранее Лазарева рассказала, что ее дети хотели бы вернуться в Россию. Она также назвала эмиграцию сложным скачком во взрослении для подростков.

