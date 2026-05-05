15:28, 5 мая 2026

Лазарева рассказала о желании ее детей вернуться в Россию

Телеведущая Татьяна Лазарева заявила, что ее дети хотели бы вернуться в Россию
Маргарита Щигарева
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Живущая в Испании известная телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявила о желании ее троих детей вернуться в Россию. На эту тему она высказалась в подкасте издания «Эхо» (признано в РФ нежелательной организацией), запись которого доступна на YouTube.

«Они все равно хотят [вернуться], потому что там была хорошая, детская, беззаботная, счастливая жизнь, а здесь, особенно для подростков, сразу стала взрослая, сложная [жизнь]», — сказала ведущая.

При этом, по словам Лазаревой, ее дети не могут приехать в Россию. Она также назвала эмиграцию сложным скачком во взрослении для подростков.

Ранее Лазарева призналась, что понимает свою подписчицу-эмигрантку, которая тоскует по России. В то же время ведущая сочла, что новая жизнь за границей лучше возвращения на родину.

