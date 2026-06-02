18:23, 2 июня 2026

Российский регион завалило снегом во второй день лета

Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал Babr Mash

Забайкальский край завалило снегом во второй день лета. О погодной обстановке в регионе сообщает Telegram-канал Mash.

Сильный снегопад накрыл Петровск-Забайкальский в самом начале лета. Снегом занесло все вокруг, видимость на дорогах резко ухудшилась. Вскоре, по прогнозам синоптика, заморозки дойдут до соседней Бурятии.

В конце мая мощный град прошел на юге Подмосковья. Град был настолько сильным, что, казалось, в столичный регион вернулась зима. Позднее град обрушился и на Москву.

Всего за два дня до лета снегопад охватил Дальний Восток: снегом замело Камчатку, Якутию и Хабаровский край. Под конец весны град прошел и в Ставрополье. На улицах образовались настоящие сугробы. Градины оказались размером с куриное яйцо, побили крыши, автомобили и повредили линии электропередач.

