Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:56, 29 мая 2026Экономика

Град обрушился на Москву и попал на видео

На севере Москвы пошел сильный град, его сняли на видео
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

На Москву обрушился град. Мощные осадки на севере столицы попали на видео, которое опубликовало АГН «Москва» в своем Telegram-канале.

На снятых очевидцами из автомобиля кадрах видно, как в районе Ленинградского проспекта бушует непогода — дует сильный ветер и падают градины среднего размера.

В среду, 27 мая, мощный град обрушился на Подмосковье. Некоторые районы области накрыло плотным слоем ледяных гранул, напоминающим снежное покрывало. При взгляде на улицу казалось, что в регион вернулась зима.

Днем позже град размером с куриное яйцо прошел в Ставрополье. Такие осадки выпали в Ессентуках, Пятигорске, Минеральных Водах и станице Ессентукской в Предгорном округе. Градины оказались настолько большими, что побили крыши и автомобили. В Ессентуках из-за повреждения линий электропередачи пропал свет в нескольких домах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России пригрозил Румынии ответом

    В Турции в ДТП с туристическим автобусом пострадали 16 человек

    Рублев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

    Методы воспитания сына довели россиянку до статьи

    В России начались продажи нового компакт-кросса Kia

    МИД Польши возмутился героизацией бандеровцев на Украине

    Стало известно об атаке БПЛА в Черном море

    Полковник в отставке назвал цель беспилотников в Прибалтике, Польше и Румынии

    Новое правительство Латвии пообещало решить одну насущную проблему

    На Солнце произошла мощная вспышка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok