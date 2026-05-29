Град обрушился на Москву и попал на видео

На севере Москвы пошел сильный град, его сняли на видео

На Москву обрушился град. Мощные осадки на севере столицы попали на видео, которое опубликовало АГН «Москва» в своем Telegram-канале.

На снятых очевидцами из автомобиля кадрах видно, как в районе Ленинградского проспекта бушует непогода — дует сильный ветер и падают градины среднего размера.

В среду, 27 мая, мощный град обрушился на Подмосковье. Некоторые районы области накрыло плотным слоем ледяных гранул, напоминающим снежное покрывало. При взгляде на улицу казалось, что в регион вернулась зима.

Днем позже град размером с куриное яйцо прошел в Ставрополье. Такие осадки выпали в Ессентуках, Пятигорске, Минеральных Водах и станице Ессентукской в Предгорном округе. Градины оказались настолько большими, что побили крыши и автомобили. В Ессентуках из-за повреждения линий электропередачи пропал свет в нескольких домах.