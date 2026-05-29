21:35, 29 мая 2026Экономика

Подросток осквернил памятник Ленину в российском регионе

В Югре подросток нарисовал на памятнике Ленину непристойный рисунок
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Подросток нарисовал непристойный рисунок на памятнике Владимиру Ленину в деревне Новороманово Ханты-Мансийского автономного округа — Югра. Об этом сообщило ГУ МВД России по региону в Telegram-канале.

Полицейским удалось установить личность нарушителя. Им оказался 12-летний местный житель. По данным правоохранителей, мальчик приехал в гости к бабушке, нашел баллончик с серой краской и с помощью нее нарисовал на фигуре оскорбительное изображение.

Инспекторы провели с подростком профилактическую беседу. Кроме того, в городской суд было направлено заявление о рассмотрении вопроса о помещении мальчика в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на 30 суток.

Ранее в подмосковных Мытищах засняли на видео статую Сфинкса с необычным телосложением на фасаде дома. Скульптор добавил на фигуру обнаженную женскую грудь.

