22:15, 29 мая 2026

Трамп завершил встречу по иранской сделке без принятия решения

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп завершил встречу по иранской сделке, не приняв решения. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.

«Встреча президента Трампа в Ситуационной комнате длилась около двух часов, но президент не принял решения о какой-либо новой сделке с Ираном, по словам высокопоставленного чиновника администрации, который говорил на условиях анонимности», — говорится в публикации.

Администрация считает, что она близка к соглашению, но все еще обсуждаются определенные вопросы, включая размораживание средств для Ирана, добавил собеседник агентства.

Ранее Трамп озвучил два ключевых требования к Ирану. Иран должен согласиться с тем, что у него никогда не будет ядерного оружия или бомбы, подчеркнул политик. Вторым требованием стало открытие Ормузского пролива. Американский лидер считает, что водная артерия должна быть разблокирована для беспрепятственного судоходства без промедлений и пошлин.

После этого Трамп заявил, что отправился в Ситуационную комнату для принятия финального решения по Ирану.

