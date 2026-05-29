Трамп завершил встречу по иранской сделке без принятия решения

NYT: Трамп завершил встречу по иранской сделке, не приняв решения

Президент США Дональд Трамп завершил встречу по иранской сделке, не приняв решения. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.

«Встреча президента Трампа в Ситуационной комнате длилась около двух часов, но президент не принял решения о какой-либо новой сделке с Ираном, по словам высокопоставленного чиновника администрации, который говорил на условиях анонимности», — говорится в публикации.

Администрация считает, что она близка к соглашению, но все еще обсуждаются определенные вопросы, включая размораживание средств для Ирана, добавил собеседник агентства.

Ранее Трамп озвучил два ключевых требования к Ирану. Иран должен согласиться с тем, что у него никогда не будет ядерного оружия или бомбы, подчеркнул политик. Вторым требованием стало открытие Ормузского пролива. Американский лидер считает, что водная артерия должна быть разблокирована для беспрепятственного судоходства без промедлений и пошлин.

После этого Трамп заявил, что отправился в Ситуационную комнату для принятия финального решения по Ирану.