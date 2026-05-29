Бывший СССР
22:47, 29 мая 2026

Экс-премьер Украины рассказал о возможных последствиях продолжения мобилизации в стране

Украинский лидер Владимир Зеленский пытается затянуть конфликт с Россией и продолжает мобилизацию в стране, однако это может обернуться долгосрочными последствиями, считает экс-премьер-министр республики Николай Азаров. Об этом он написал в Telegram.

«Зеленский строит планы продолжать вооруженный конфликт еще два-три года. Если мобилизовать примерно по 400 тысяч мужчин ежегодно, как они рассчитывают, это примерно 1,2 миллиона украинцев работоспособного возраста и относительно здоровых», — констатировал Азаров.

Он пояснил, что таких цифр действительно можно добиться, однако это будет означать почти полную ликвидацию рабочей силы, участвующей в обеспечении инфраструктуры, промышленности и экономики. Азаров добавил, что Киев надеется восполнить дефицит рабочей силы с помощью мигрантов, однако пока неизвестно, «что останется от Украины через два-три года продолжающегося конфликта».

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что на Украине среди граждан растет недовольство действиями Зеленского.

