Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:45, 29 мая 2026Мир

Посол России обвинил Канаду в желании подпитывать конфликт на Украине

Посол России Степанов: Канада хочет подпитывать конфликт на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Канада стремится к тому, чтобы подпитывать конфликт на Украине. На это указывают договоренности о производстве беспилотников для Вооруженных сил Украины на территории Канады, заявил посол России Олег Степанов в беседе с ТАСС.

«Анонсированная официальной Оттавой договоренность насчет производства беспилотных систем для киевского режима — часть враждебной по отношению к нашей стране политики кабинета [премьер-министра Канады] Марка Карни», — сказал дипломат. Он подчеркнул, что Оттава хочет заработать на украинском конфликте.

В марте этого года Карни и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещали продолжать оказывать давление на Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Налоговый бонус для семей с детьми, новые стандарты для отелей и маркировка кофе. Что изменится в России с 1 июня?

    Президент Польши раскритиковал главу Минобороны из-за соглашения с Британией

    Раскрыто число находящихся за границей украинцев

    Американцы купили самый дорогой тур по России

    Два человека стали жертвами удара ВСУ по российскому региону

    Запертых в квартире после смерти хозяина кошек удалось спасти

    Путин задался вопросом об Армении

    Пограничники на Украине начали искать возможных беглецов в цистернах

    Российский посол заявил о новом уровне вовлеченности Канады в украинский кризис

    Посол России обвинил Канаду в желании подпитывать конфликт на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok