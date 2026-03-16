23:13, 16 марта 2026Мир

Премьеры Канады и Британии пообещали давить на Россию

Карни и Стармер заявили, что будут продолжать оказывать давление на Россию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Премьер-министры Канады и Великобритании Марк Карни и Кир Стармер пообещали продолжать оказывать давление на Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы канадского премьера.

В сообщении также сказано, что Стармер и Карни выразили твердую поддержку Украине.

Ранее Европейская комиссия потребовала от США соблюдать санкции, которые страны G7 ввели против российской нефти. В том числе это касается потолка цен на сырье. Кроме того, в Брюсселе хотят полного запрета на морские перевозки российской нефти.

24 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что спецоперация фактически превратилась в более масштабное противостояние со странами Запада, которые строят планы по сокрушению России.

