Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:51, 24 февраля 2026Мир

Песков указал на планы Запада по сокрушению России

Песков заявил, что страны Запада вынашивают цель по сокрушению России
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Специальная военная операция фактически превратилась в более масштабное противостояние со странами Запада, которые строят планы по сокрушению России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Специальная военная операция де-факто после прямого вмешательства в этот конфликт стран Западной Европы и Соединенных Штатов Америки превратилась в гораздо более масштабное противостояние России и стран Запада, которые вынашивали и по-прежнему вынашивают цель по сокрушению нашей страны», — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Великобритания сформировала штаб численностью 70 человек в рамках создания многонациональных сил для их последующей отправки на Украину.

6 января украинский лидер Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину. Речь идет о развертывании войск стран Запада после завершения конфликта.

Документ носит рамочный характер и говорит только о намерениях, он не содержит конкретных обязательств по численности, формату и срокам присутствия иностранных военных контингентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты последние подробности подрыва машины ГАИ в Москве. Что известно о смертнике и в чем заключается особенность атаки

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    Названа проблема рубля

    В республике на Кавказе объявили беспилотную опасность

    Раскрыты подробности тяжелых боев в Херсонской области в 2022 году

    Продажи автомобилей в Европе резко упали

    В Госдуме спрогнозировали реакцию США на планы передать Украине ядерное оружие из Европы

    В России оценили вероятность признания Telegram экстремистским

    Американская «Ярость» получила ракеты класса «воздух-воздух»

    Стало известно о скором визите Пугачевой в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok