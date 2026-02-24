Песков заявил, что страны Запада вынашивают цель по сокрушению России

Специальная военная операция фактически превратилась в более масштабное противостояние со странами Запада, которые строят планы по сокрушению России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Специальная военная операция де-факто после прямого вмешательства в этот конфликт стран Западной Европы и Соединенных Штатов Америки превратилась в гораздо более масштабное противостояние России и стран Запада, которые вынашивали и по-прежнему вынашивают цель по сокрушению нашей страны», — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Великобритания сформировала штаб численностью 70 человек в рамках создания многонациональных сил для их последующей отправки на Украину.

6 января украинский лидер Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину. Речь идет о развертывании войск стран Запада после завершения конфликта.

Документ носит рамочный характер и говорит только о намерениях, он не содержит конкретных обязательств по численности, формату и срокам присутствия иностранных военных контингентов.