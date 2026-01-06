Реклама

Киев и Запад подписали декларацию о будущем вводе войск на Украину

Марина Совина
Фото: YOAN VALAT / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину. Об этом сообщает издание «Страна».

Речь идет о развертывании войск стран Запада после завершения конфликта. При этом, по признанию премьер-министра Польши Дональда Туска, «договоренности о конкретных гарантиях от каждой страны находятся на уровне черновиков». Документ носит рамочный характер и говорит только о намерениях, он не содержит конкретных обязательств по численности, формату, и срокам присутствия иностранных военных.

Ранее стало известно, что США и Евросоюз (ЕС) хотят согласовать планы по гарантиям безопасности для Украины на саммите в Париже и интегрировать предложения Вашингтона в план «коалиции желающих». Как отмечало агентство Bloomberg, соглашение о гарантиях безопасности включает в себя возможность присутствия в стране американских войск после заключения мира, но пока остается неясным, какую роль они будут играть и где именно их разместят.

