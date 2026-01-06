Тему обсуждения на саммите по Украине в Париже раскрыли

Bloomberg: США и ЕС хотят согласовать планы по гарантиям безопасности Украины

США и ЕС хотят согласовать планы по гарантиям безопасности для Украины на саммите в Париже и интегрировать предложения США в план «коалиции желающих». Об этом сообщает Bloomberg.

«По словам источников, после встречи лидеры, как ожидается, проведут пресс-конференцию и в ближайшие дни могут опубликовать заявление, если будет достигнуто официальное соглашение», — говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, европейские лидеры и представители США стремятся завершить разработку соглашения о гарантиях безопасности для Украины. Оно также включает в себя возможность присутствия в стране американских войск после заключения мира в стране.

Тем не менее остается неясным, какую роль будут играть американские войска и где именно их разместят в случае мирного соглашения с Россией. По данным агентства, США готовы помочь в наблюдении за режимом прекращения огня, предоставляя разведывательную информацию с беспилотников и спутников. В разговоре с Bloomberg один из европейских чиновников заявил, что предложение США о предоставлении разведывательных данных станет «решающим фактором».

Во вторник, 6 января, в Париже состоится саммит «коалиции желающих» на высшем уровне. Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии встречи заявил, что у Киева появился новый шанс завершить конфликт.