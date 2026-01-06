Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:20, 6 января 2026Мир

Тему обсуждения на саммите по Украине в Париже раскрыли

Bloomberg: США и ЕС хотят согласовать планы по гарантиям безопасности Украины
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

США и ЕС хотят согласовать планы по гарантиям безопасности для Украины на саммите в Париже и интегрировать предложения США в план «коалиции желающих». Об этом сообщает Bloomberg.

«По словам источников, после встречи лидеры, как ожидается, проведут пресс-конференцию и в ближайшие дни могут опубликовать заявление, если будет достигнуто официальное соглашение», — говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, европейские лидеры и представители США стремятся завершить разработку соглашения о гарантиях безопасности для Украины. Оно также включает в себя возможность присутствия в стране американских войск после заключения мира в стране.

Тем не менее остается неясным, какую роль будут играть американские войска и где именно их разместят в случае мирного соглашения с Россией. По данным агентства, США готовы помочь в наблюдении за режимом прекращения огня, предоставляя разведывательную информацию с беспилотников и спутников. В разговоре с Bloomberg один из европейских чиновников заявил, что предложение США о предоставлении разведывательных данных станет «решающим фактором».

Во вторник, 6 января, в Париже состоится саммит «коалиции желающих» на высшем уровне. Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии встречи заявил, что у Киева появился новый шанс завершить конфликт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Госдеп США опубликовал угрозу на русском языке

    Ледник Судного дня начал активное движение в Антарктиде

    Названы старинные яды

    «Челси» определился с новым главным тренером

    В Турции империализм США сравнили с почуявшей кровь акулой

    Roblox начал требовать обязательное подтверждение возраста

    В Турции рассказали о последствиях атаки США на Венесуэлу

    Тему обсуждения на саммите по Украине в Париже раскрыли

    Стал известен состав делегации США на встрече союзников Украины во Франции

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с квартирами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok