Российские психиатры рекомендовали ограничить сроки пребывания бойцов на передовой

«Ъ»: В России психиатры рекомендовали менять бойцов на передовой хотя бы раз в полгода

В России психиатры рекомендовали ограничить сроки пребывания бойцов на передовой. Как пишет «Коммерсант», специалисты призвали менять военных хотя бы раз в полгода.

По данным «Ъ», рекомендации направлены на предотвращение «истощения адаптационных ресурсов» и снижение риска развития постравматических стрессовых расстройств (ПТСР).

Эксперты подчеркнули, что военных на фронте нужно менять через шесть месяцев — в лучшем случае через каждые три месяца. При непрекращающихся активных боевых действиях замену состава следует произвести уже через две недели, а в случае крупных потерь среди бойцов — через несколько дней.

В российских законах не названы максимальные сроки непрерывного нахождения на передовой. Решения об отправке подразделений в тыл принимаются командованием исходя из ситуации на фронте, наличия резервов и задач на конкретном участке.

Официальным механизмом «разгрузки» военнослужащих являются отпуска — не менее 14 суток один раз в шесть месяцев (без учета времени на дорогу домой).

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила предоставление отпуска ветеранам специальной военной операции (СВО) до 35 дней.