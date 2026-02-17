Госдума одобрила предоставление отпуска ветеранам СВО по-новому

Госдума одобрила предоставление отпуска ветеранам СВО до 35 дней

Госдума в окончательном чтении приняла закон о предоставлении отпуска ветеранам специальной военной операции (СВО) на Украине по-новому. Об этом сообщает РИА Новости.

Одобренным законом предусматривается предоставление ветеранам боевых действий отпуска сроком до 35 календарных дней в году. При этом речь идет об отпуске без сохранения заработной платы.

Авторы законопроекта отмечают, что преследовали цель повысить уровень социальной защищенности тех, кого направляли для выполнения задач в ходе СВО на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областях, а также Украины после того, как они отработали установленный срок либо были откомандированы досрочно по уважительным причинам.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о праве родственников бойцов СВО на дополнительный отпуск, если он нужен для ухода за военнослужащими, которые получили на передовой ранение.