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15:15, 7 апреля 2025Россия

Путин подписал закон о дополнительном отпуске для одной категории россиян

Путин подписал закон о праве родственников бойцов СВО на дополнительный отпуск
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новоости

Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительном отпуске для одной категории россиян. Речь идет о родственниках бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине, следует из опубликованного документа.

Согласно закону, близкие участников СВО будут иметь право на ежегодный дополнительный отпуск сроком до 35 дней, если он нужен для ухода за военнослужащими, которые получили на передовой ранение, контузию, увечье или заболевание, связанное с прохождением службы. При этом такой отпуск не будет оплачиваться.

Кроме того, родители, вдовы и дети не вернувшихся с фронта бойцов также будут иметь право на дополнительный отпуск без сохранения заработной платы. Его длительность составит до 14 дней.

Ранее в Совфеде пояснили, что закон повысит уровень защищенности россиян из категории семей военных, а также поспособствует более быстрому восстановлению участников СВО после ранения.

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